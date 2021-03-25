Хачанов и Рублев вышли во второй круг парного турнира в Майами

Российский дуэт Карен Хачанов/Андрей Рублев в матче 1-го круга турнира в Майами (США) в двух сетах обыграл голландско-польскую пару Весли Колхоф/Лукаш Кубот — 6:4, 6:2.

Следующим соперником россиян станет победитель в матче Кевин Кравиц/Ян-Леннард Штруф — Оливер Марах/Люк Сэвилл.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 3 343 785 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Весли Колхоф/Лукаш Кубот (Голландия/Польша, 6) — 6:4, 6:2