Хачанов и Рублев вышли во второй круг парного турнира в Майами
22:19
Российский дуэт Карен Хачанов/Андрей Рублев в матче 1-го круга турнира в Майами (США) в двух сетах обыграл голландско-польскую пару Весли Колхоф/Лукаш Кубот — 6:4, 6:2.
Следующим соперником россиян станет победитель в матче Кевин Кравиц/Ян-Леннард Штруф — Оливер Марах/Люк Сэвилл.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 3 343 785 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Весли Колхоф/Лукаш Кубот (Голландия/Польша, 6) — 6:4, 6:2
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