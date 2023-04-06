Польская теннисистка Свентек считает несправедливым отстранение россиян от турниров

Первая ракетка мира полька Ига Свентек считает, что российских и белорусских теннисистов должны были отстранить от турниров в 2022 году. Однако она также заявила, что это несправедливо по отношению спортсменам.

«Отстранение рассматривалось в начале, теннис не пошел по этому пути. Сейчас отстранение было бы довольно несправедливым по отношению к российским и белорусским игрокам, потому что это решение должно было быть принято год назад», — цитирует «РИА Новости» со ссылкой на BBC.

Отметим, россияне и белорусы допускаются на турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе.