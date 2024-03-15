Пол обыграл Рууда в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Американец Томми Пол одержал победу в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе. В трех сетах он переиграл норвежца Каспера Рууда — 6:2, 1:6, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 11 минут. 26-летний американец 5 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 подачи навылет и 4 реализованных брейк-пойнта (из 11).

Следующим соперником Пола будет победитель матча Даниил Медведев — Хольгер Руне.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Томми Пол (США, 17) — Каспер Рууд (Норвегия, 9) — 6:2, 1:6, 6:3