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Сегодня, 18:05

«Родители Медведева не лезли в каждую деталь». Первый тренер звезды тенниса во Франции — о роли его родителей

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Первый тренер Даниила Медведева во Франции Жан-Рене Лиснар в интервью «СЭ» рассказал о своем видении роли родителей будущей первой ракетки мира в его становлении.

— Родители Медведева, чтобы переехать во Францию и заниматься у вас, вынуждены были продать московскую квартиру. Насколько большой, по-вашему, была их роль в его становлении?

— Вначале скажу общую вещь: у русских теннисистов много таланта, и они потрясающие бойцы. Но те трое, кто за последние годы многого добился, — Медведев, Хачанов и Рублев, — выросли в профессионалов за пределами России. Тренироваться у вас в стране очень тяжело. Там холодно, и если речь о Москве, то добираться из дома до тренировок занимает много времени. В тех же местах, куда они переехали, они оказались в гораздо более комфортных для подготовки условиях. Главная заслуга, безусловно, принадлежит самим парням, которые проделали очень большую и, скажу так, очень умную работу.

Что же касается родителей, то, мне кажется, в случае с Даниилом они сработали оптимально, поскольку были вовлечены в процесс его подготовки, но без перебора. Многие родители пытаются лезть в каждую деталь, и детям это только мешает — поскольку они хотят все решать, но ничего не знают о теннисе. Папа и мама Медведева же были неравнодушны, но имели выдержку и чувство меры.

— Как часто вы с ними встречались и подробно говорили?

— Где-то раз в год.

— Всего?!

— Не чаще. Никогда много не разговариваю с родителями своих игроков. Смотрите: допустим, вы преподаете у студента в университете. Разве вы захотите видеть его родителей каждую неделю или даже месяц? Здесь для меня было то же самое. На такие встречи у меня просто не было времени. Иногда видеть их было полезно, но, к счастью, их нельзя было назвать оголтелыми фанатиками, которые добавляют стресса в жизнь молодого игрока. Они все делали правильно — помогали сыну, но давали возможность профессионалам с ним работать.

Жан-Рене Лиснар, Даниил Медведев, Жиль Сервара. «Деньги и слава Медведева вообще не изменили. Но его нынешний тренер воткнул мне нож в спину»

Даниил Медведев
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