Первый тренер Медведева во Франции рассказал о финансовых условиях после переезда из России

Первый тренер Даниила Медведева во Франции Жан-Рене Лиснар в интервью «СЭ» рассказал о том, на каких условиях будущая первая ракетка мира занималась в его академии после переезда из России.

— Мать Даниила Ольга Медведева также вспоминала, что в то время у вас, молодых тренеров, было всего два-три теннисиста, но вы показали себя очень страстными людьми, которые рвались доказать свою состоятельность.

— Нет, у нас уже тогда было больше игроков. Когда Даниил приехал — семь или восемь, из которых два или три из-за границы. А в этом году у нас уже восемь только что участвовали в US Open и девять — на «Ролан Гаррос». Тем не менее мы все равно оставляем наш клуб достаточно компактным и не хотим, чтобы он разрастался до гигантских размеров, поскольку нашей задачей не является заработать все деньги мира. Академии, которые этим занимаются, на мой взгляд, в конечном счете только теряют деньги.

Мы делаем ставку на качество. И здесь все платят, никто не занимается бесплатно. Это важный момент. Наши лучшие теннисисты тоже платят. Мы не хотим привлекать спортсменов сюда за счет «халявы». Самые талантливые французские теннисисты идут в академию при Федерации тенниса Франции, где занимаются бесплатно. Мы же убеждены, что, когда люди платят, они чувствуют себя обязанными работать лучше. Давая деньги, люди больше хотят результата. А бесплатность создает ложное ощущение комфорта.

— Правда, что французы платят здесь меньше иностранцев?

— Нет, это не так. Разница в оплате зависит только от того, сколько недель в году мы сопровождаем их в туре. Если их 30 — естественно, оплата выше, чем если 20. А ездят наши тренеры со многими.

И у Даниила с оплатой все шло шаг за шагом. Вначале у него и его семьи не было много денег. В первый год, если не ошибаюсь, Медведевы платили 1200 евро в месяц, но тогда он и на турниры ездил один. На второй год ему стало сложнее путешествовать в одиночку, и мы его стали чуть-чуть сопровождать. Чем больше становились его успехи и он начал зарабатывать — тем больше мы с ним ездили, и, соответственно, он платил.

— Вы сразу поняли, что финансовые возможности его родителей лимитированы?

— Не думаю, что у них были реально большие проблемы. Они были не богаты, но и не бедны. Где-то посередине. Они принесли себя и свои карьеры в жертву своим детям, что в контексте прогресса Даниила было хорошо. Безусловно, теннис требует от людей много денег. Но чем больше ты выигрываешь, тем больше призовых ты получаешь и тем больше спонсоров хотят тебе помогать. Шаг за шагом мы пришли к тому, что он сам стал себя обеспечивать — а теперь превратился в богатого человека.