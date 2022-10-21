«Медведев отказался менять гражданство». Первый тренер Даниила во Франции рассказал о ситуации в молодости теннисиста

Первый тренер Даниила Медведева во Франции Жан-Рене Лиснар в интервью «СЭ» рассказал о том, что в молодости у будущей первой ракетки мира были предложения сменить спортивное гражданство.

— Как вы думаете, была ли какая-то возможность, что Медведев сменит свое спортивное гражданство, как действующая чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина, из россиянки превратившаяся в гражданку Казахстана?

— Насколько знаю, у Даниила были определенные контакты, но он отказался менять гражданство. Как я понимаю, он всегда гордился тем, что играет за Россию. Несмотря на то что он уже много лет живет во Франции и Монако. По опыту работы с русскими знаю, что у них принадлежность к своей стране — в коже, в крови.

— Сейчас из-за спортивных санкций по отношению к России не допускаете, что это все-таки вынужденно произойдет?

— Нет. Особенно потому, что он уже играл за Россию — и выигрывал — в Кубке Дэвиса, что по нынешним правилам не допускает смены гражданства. Но лично для меня санкции к российским спортсменам — это сумасшествие. Не понимаю и не принимаю этого. Почему их не пустили на Уимблдон? Это дискриминация. Эти молодые ребята и девушки не сделали ничего, чтобы заслужить отстранения от того, чем они занимаются всю жизнь и на что они положили огромные многолетние усилия. Они только играли в теннис, и от них все равно ничего во всей этой ситуации не зависело. Они не имели никакого отношения к политике.

— Как Медведев отреагировал на отстранение россиян и белорусов от Уимблдона?

— Он очень сдержанно отзывается обо всем этом. Даниил — знаменитый, публичный человек и, как бы он ко всему ни относился, не хочет, чтобы его слова неверно интерпретировали. Конечно, ему сложно понять такое отношение, но сейчас спортсмены из России не могут говорить то, что они думают. Сейчас, если ты не говоришь то, что ТВ хочет от тебя слышать, у тебя будут проблемы. Остается надеяться, что все происходящее как можно быстрее закончится. Даже на Франции это отражается — все прилично подорожало...