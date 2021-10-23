Первая ракетка России Медведев оценил теннисный уровень Дзюбы

Российский теннисист Даниил Медведев оценил теннисный уровень нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Ему был показан видеоролик, на котором футболист играет в теннис.

«Подает хорошо. Не знаю, во сколько лет он начал играть. Знаю, что любители сверху не любят подавать, им страшно, они снизу все время вводят мяч. Он подает хорошо, попадает. А больше там (на видео) ударов не было», — сказал Медведев в интервью «Матч ТВ».