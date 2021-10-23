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Синнер обыграл Харриса и вышел финал турнира в Антверпене

18:08
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Итальянский теннисист Янник Синнер победил представителя ЮАР Ллойда Харриса (6:2, 6:2) в полуфинале турнира ATP в Антверпене (Бельгия).

Итальянец пробился в финал. Его соперником станет победитель пары Дженсон Бруксби (США) — Диего Шварцман (Аргентина).

Антверпен (Бельгия)

Турнир ATP European Open

Призовой фонд 584 125 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Янник Синнер (Италия, 1) — Ллойд Харрис (ЮАР, 7) — 6:2, 6:2

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