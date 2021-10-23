Синнер обыграл Харриса и вышел финал турнира в Антверпене
18:08
Итальянский теннисист Янник Синнер победил представителя ЮАР Ллойда Харриса (6:2, 6:2) в полуфинале турнира ATP в Антверпене (Бельгия).
Итальянец пробился в финал. Его соперником станет победитель пары Дженсон Бруксби (США) — Диего Шварцман (Аргентина).
Антверпен (Бельгия)
Турнир ATP European Open
Призовой фонд 584 125 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Янник Синнер (Италия, 1) — Ллойд Харрис (ЮАР, 7) — 6:2, 6:2
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