Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал турнира в Марселе

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прошел в 1/4 финала турнира АТР 250 в Марселе (Франция).

Во втором круге канадец обыграл француза Жо-Вилфрид Цонга. Матч продолжался 1 часа и 43 минуты и завершился со счетом 7:6 (7:3), 6:2.

Оже-Альяссим сделал 5 эйсов при четырех двойных ошибках. У Цонга 6 эйсов и столько же двойных ошибок.

В четвертьфинале, 18 февраля, канадец сыграет с Ильей Ивашко из Белоруссии.

Оже-Альяссим занимает девятое место в рейтинге ATP, Цонга находится на 243-й позиции, а Ивашко на 49-й.

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 545 200 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Жо-Вилфрид Цонга (Франция, WC) — 7:6 (7:3), 6:2