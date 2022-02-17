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Сегодня, 19:26

Сафиуллин обыграл Махача и вышел в четвертьфинал турнира в Марселе

Евгений Петров
Корреспондент
Роман Сафиуллин.
Фото Getty Images

Российский теннисист Роман Сафиуллин пробился в 1/4 финала турнира АТР в Марселе (Франция).

Во втором раунде россиянин обыграл чеха Томаша Махача (6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:4)). Матч продолжался два часа и 45 минут. Российский теннисист сделал 12 эйсов при двух двойных ошибках и двух использванных брейк-пойнтах. У Махача 14 эйсов и один успешный брейк-пойнт.

В четвертьфинале Сафиуллин сыграет с победителем пары Стефанос Циципас (Греция, 1) — Юго Гастон (Франция).

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 545 200 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Роман Сафиуллин (Россия, Q) — Томаш Махач (Чехия, Q) — 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:4)

Теннис
Роман Сафиуллин
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