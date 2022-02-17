Рублев и Молчанов вышли в полуфинал парного разряда турнира в Марселе
Россиянин Андрей Рублев в паре с украинцем Денисом Молчановым вышли в полуфинал парного разряда турнира в Марселе.
В четвертьфинале они пару из Франции Бенжамен Бонзи — Альбано Оливетти в трех сетах — 6:4, 5:7, 10:8.
Марсель (Франция)
Турнир ATP Open 13 Provence
Призовой фонд 545 200 евро
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Денис Молчанов/Андрей Рублев (Украина/Россия) — Бенжамен Бонзи/Альбано Оливетти (Франция) — 6:4, 5:7, 10:8
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