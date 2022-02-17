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Сегодня, 21:34

Рублев и Молчанов вышли в полуфинал парного разряда турнира в Марселе

Иван Шитик
Корреспондент

Россиянин Андрей Рублев в паре с украинцем Денисом Молчановым вышли в полуфинал парного разряда турнира в Марселе.

В четвертьфинале они пару из Франции Бенжамен Бонзи — Альбано Оливетти в трех сетах — 6:4, 5:7, 10:8.

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 545 200 евро

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Денис Молчанов/Андрей Рублев (Украина/Россия) — Бенжамен Бонзи/Альбано Оливетти (Франция) — 6:4, 5:7, 10:8

Андрей Рублев
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