Бублик обыграл Шевченко и вышел в полуфинал турнира в Монпелье
Казахстанский теннисист Александр Бублик в четвертьфинале турнира в Монпелье обыграл соотечественника Александра Шевченко со счетом 4:6, 6:3, 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. На счету 26-летнего Бублика 15 эйсов, 8 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнтов из 9.
В полуфинале Бублик сыграет с победителем матча Гарольд Майо (Франция) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).
Монпелье (Франция)
Турнир ATP Open Sud de France
Призовой фонд 651 865 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Александр Бублик (Казахстан, 2) — Александр Шевченко (Казахстан, 6) — 4:6, 6:3, 6:4
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