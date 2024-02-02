Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

2 февраля, 18:50

Бублик обыграл Шевченко и вышел в полуфинал турнира в Монпелье

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Казахстанский теннисист Александр Бублик в четвертьфинале турнира в Монпелье обыграл соотечественника Александра Шевченко со счетом 4:6, 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. На счету 26-летнего Бублика 15 эйсов, 8 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнтов из 9.

В полуфинале Бублик сыграет с победителем матча Гарольд Майо (Франция) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Sud de France

Призовой фонд 651 865 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Александр Бублик (Казахстан, 2) — Александр Шевченко (Казахстан, 6) — 4:6, 6:3, 6:4

Александр Бублик
Александр Шевченко
1
Читайте также
Валиева не планирует участвовать в Спартакиаде, ее должна заменить другая фигуристка
Кучеров занял последнее место в конкурсах в Матче звезд НХЛ
На Украине выразили надежду на сохранение помощи США в случае победы Трампа
Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений
В Белоруссии усилили меры по охране границы с Украиной
В ЕС сочли украинских беженцев на иномарках не нуждающимися в защите
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хольгер Руне вышел в четвертьфинал турнира в Монпелье

Оже-Альяссим встретится с Бубликом в полуфинале турнира в Монпелье

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости