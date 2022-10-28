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Сегодня, 17:55

Оже-Альяссим обыграл Бублика в четвертьфинале турнира в Базеле

Анна Горшкова
Корреспондент
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал турнира ATP 500 в Базеле.

В 1/4 финале девятая ракетка мира обыграл казахстанского теннисистка Александра Бублика со счетом 6:2, 6:3. Спортсмена провели на корте 1 час 12 минут.

На счету Феликса 10 подач навылет, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 11. У Бублика — 10 эйсов, 7 двойных и ни одного брейк-пойнта.

За выход в финал турнира Оже-Альяссим поборется с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Пабло Карреньо Буста (Испания).

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 2?135?350 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:2, 6:3

Теннис
Александр Бублик
Феликс Оже-Альяссим
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