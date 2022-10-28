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Сегодня, 17:57

Оже-Альяссим — о победе над Кецмановичем: «Это, безусловно, лучший матч, который я провел за всю свою жизнь»

Алина Савинова
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим считает, что провел идеальный матч во втором круге турнира в Базеле. 9-я ракетка мира обыграл серба Миомира Кецмановича со счетом 6:1, 6:0 за 49 минут.

«Это, безусловно, лучший матч, который я провел за всю свою жизнь. Приятное чувство. Играть на таком уровне перед вами было одно удовольствие.Так что еще раз спасибо вам. Мне здесь очень весело, и все идет хорошо. Так что, надеюсь, я задержусь на этом турнире», — приводит tennished слова Оже-Альяссима.

Сегодня, 28 октября, состоялся четвертьфинальный матч, в котором канадец одержал победу над Александром Бубликом из Казахстана (6:2, 6:3).

Источник: https://tennishead.net/felix-auger-aliassime-for-sure-the-best-match-ive-ever-played/
Феликс Оже-Альяссим
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