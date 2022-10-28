Медведев рассказал, почему решил принять участие в выставочном турнире в Саудовской Аравии

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему решил принять участие в выставочном турнире в Саудовской Аравии.

«Когда я был в Дирии в 2019 году, мне там все понравилось. Организация, корт, болельщики, люди. Все было очень удобно, поэтому я очень рад возможности вернуться в Саудовскую Аравию в декабре», — приводит слова Медведева Tennis365.

Турнир в Дирии (Саудовская Аравия) пройдет с 8 по 10 декабря. На турнире 2019 года победу одержал Медведев.