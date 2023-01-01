Оже-Альясcим встретится с Гироном во втором круге турнира в Аделаиде
Американский теннисист Маркос Гирон в первом круге турнира в Аделаиде обыграл француза Ришара Гаске со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 7:5.
Встреча продолжалась 3 часа ровно. На счету американца 13 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 12.
Во втором круге Гирон встретится со второй ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.
Аделаида (Австралия)
Турнир ATP Adelaide International 1
Призовой фонд 642 735 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Маркос Гирон (США) — Ришар Гаске (Франция) — 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 7:5
Маккензи Макдональд (США) — Даниэль Элахи Галан (Колумбия) — 6:3 отказ Галана
Новости
28 дек 2022 13:02
1
27 дек 2022 09:08
2