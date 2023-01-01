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Сегодня, 23:05

41-летний Фелисиано Лопес намерен завершить карьеру в 2023 году

Иван Шитик
Корреспондент
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Испанец Фелисиано Лопес планирует уйти из спорта в 2023 году, сообщает We Are Tennis.

41-летний испанец — выступает в протуре с 1997 год. На его счету семь титулов ATP в одиночном разряде и шесть — в парном, включая «Ролан Гаррос» — 2016.

Сейчас он не входит в топ-500 в одиночке, но занимает 72-ю позицию в парном рейтинге ATP. В 2022-м он выиграл титул в Акапулько вместе со Стефаносом Циципасом.

С 2019 года Лопес работает директором «Мастерса» в Мадриде.

Фелисиано Лопес
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