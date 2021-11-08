Организаторы турнира в Париже выплатят игрокам в два раза больше призовых

Организаторы соревнований Rolex Paris Masters сообщили, что постфактум увеличат сумму призовых выплат участникам. До начала турнира организаторы планировали, что сумма призовых составил 2,6 миллиона евро (чемпион должен был получить 336 тысяч).

«Посещаемость нас удивила. Исторический рекорд турнира — 140 тысяч билетов в 2019 году. В этом году мы продали 120 тысяч билетов. Просто удивительно. Месяц назад мы рассчитывали максимум на 60 тысяч болельщиков. Из-за этого призовые вырастут.

Мы выплатим в два раза больше призовых, чем планировали. Игроки должны получить достойное вознаграждение за свою работу», — цитирует директора соревнований Ги Форже Tennis Majors.

В финале серб Новак Джокович в трех сетах победил россиянина Даниила Медведева.