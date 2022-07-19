Определился соперник Хачанова во втором круге турнира в Гамбурге
Определился соперник российского теннисиста Карена Хачанова по второму кругу турнира ATP в Гамбурге (Германия). Им стал итальянец Фабио Фоньини.
В первом круге Фоньини обыграл словенца Альяжа Бедене со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (7:5).
Хачанов в первом круге был сильнее немца Яна-Леннарда Штруффа (3:6, 6:3, 7:6 (7:2).
Гамбург (Германия)
Турнир ATP Hamburg European Open
Призовой фонд 1 770 865 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Фабио Фоньини (Италия) — Альяж Бедене (Словения) — 6:3, 3:6, 7:6 (7:5)
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