Определился соперник Хачанова во втором круге турнира в Гамбурге

Определился соперник российского теннисиста Карена Хачанова по второму кругу турнира ATP в Гамбурге (Германия). Им стал итальянец Фабио Фоньини.

В первом круге Фоньини обыграл словенца Альяжа Бедене со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (7:5).

Хачанов в первом круге был сильнее немца Яна-Леннарда Штруффа (3:6, 6:3, 7:6 (7:2).

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg European Open

Призовой фонд 1 770 865 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Фабио Фоньини (Италия) — Альяж Бедене (Словения) — 6:3, 3:6, 7:6 (7:5)