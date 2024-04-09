Определился соперник Джоковича в третьем круге «мастерса» в Монте-Карло

Стал известен соперник серба Новака Джоковича в третьем круге турнира серии ATP 1000 в Монте-Карло.

Им стал итальянец Лоренцо Музетти, который обыграл француза Артура Филса во втором круге в двух сетах — 6:3, 7:5. Матч длился 1 час 42 минуты.

Джокович вышел в третий круг после победы над россиянином Романом Сафиуллиным — 6:1, 6:2.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Лоренцо Музетти (Италия) — Артур Филс (Франция) — 6:3, 7:5

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Борна Чорич (Хорватия) — 7:6 (7:2), 6:1