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Сегодня, 13:21

Определился соперник Медведева по второму кругу турнира в Хертогенбосе

Медведев сыграет с Симоном во втором круге турнира в Хертогенбосе
Иван Торопцев
Корреспондент
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Стал известен соперник российского теннисиста Даниила Медведева по второму кругу турнира ATP в Хертогенбосе (Нидерланды).

Медведев сыграет с французом Жилем Симоном, который в первом круге победил австралийца Джеймса Дакуорта — 6:4, 7:6 (11:9).

Матч между Медведевым и Симоном запланирован на завтра, 9 июня. Начало — в 15.30 (мск).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир ATP Libema Open

Призовой фонд 648 130 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Жиль Симон (Франция, Q) — Джеймс Дакуорт (Австралия) — 6:4, 7:6 (11:9)

Теннис
Даниил Медведев
Жиль Симон
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