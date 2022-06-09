Определился соперник Медведева по второму кругу турнира в Хертогенбосе
Медведев сыграет с Симоном во втором круге турнира в Хертогенбосе
Стал известен соперник российского теннисиста Даниила Медведева по второму кругу турнира ATP в Хертогенбосе (Нидерланды).
Медведев сыграет с французом Жилем Симоном, который в первом круге победил австралийца Джеймса Дакуорта — 6:4, 7:6 (11:9).
Матч между Медведевым и Симоном запланирован на завтра, 9 июня. Начало — в 15.30 (мск).
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир ATP Libema Open
Призовой фонд 648 130 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Жиль Симон (Франция, Q) — Джеймс Дакуорт (Австралия) — 6:4, 7:6 (11:9)
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