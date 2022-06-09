Эксперт усомнился в эффективности лечения травмированной стопы Надаля

Эксперт по радиочастотной терапии Томас Хааг выразил сомнения в эффективности лечения травмированной стопы испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

«Насколько я знаю, нет исследований, подтверждающих эффективность радиочастотного лечения этого состояния. Нервы в области пораженной стопы Надаля обладают не только двигательной, но и сенсорной функцией. Разрушение этих нервов с помощью радиочастотного излучения будет означать, что эти функции пропадут. Сомневаюсь, что кто-то захочет предложить ему такой метод лечения», — приводит The Telegraph слова Хаага.

В воскресенье, 5 июня Надаль победил норвежца Каспера Рууда (6:3, 6:3, 6:0) и в 14-й раз в карьере стал победителем «Ролан Гаррос».

После турнира 36-летний испанец сообщил, что доигрывал соревнования на уколах: ему делали инъекции в стопу, которые лишали ногу чувствительности.