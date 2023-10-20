Определился соперник Котова в полуфинале турнира в Стокгольме
Серб Миомир Кецманович победил шведа Элиаса Имера в четвертьфинале турнира в Стокгольме — 6:0, 3:2. В середине второго сета швед отказался продолжать игру.
Кецманович вышел в полуфинал и сыграет с россиянином Павлом Котовым, который в 1/4 финала обыграл нидерландца Таллона Грикспура — 7:6 (7:4), 6:2.
Стокгольм (Швеция)
Турнир ATP BNP Paribas Nordic Open
Призовой фонд 673 630 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Миомир Кецманович (Сербия) — Элиас Имер (Швеция, WC) — 6:0, 3:2 отказ 2-го игрока
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