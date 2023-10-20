Определился соперник Котова в полуфинале турнира в Стокгольме

Серб Миомир Кецманович победил шведа Элиаса Имера в четвертьфинале турнира в Стокгольме — 6:0, 3:2. В середине второго сета швед отказался продолжать игру.

Кецманович вышел в полуфинал и сыграет с россиянином Павлом Котовым, который в 1/4 финала обыграл нидерландца Таллона Грикспура — 7:6 (7:4), 6:2.

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP BNP Paribas Nordic Open

Призовой фонд 673 630 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Миомир Кецманович (Сербия) — Элиас Имер (Швеция, WC) — 6:0, 3:2 отказ 2-го игрока