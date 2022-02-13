Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 04:14

Опелка с 39 эйсами обыграл Изнера в полуфинале турнира в Далласе. Второй тай-брейк закончился со счетом 24:22

Сергей Разин
корреспондент

Американский теннисист Рейлли Опелка в полуфинале турнира в Далласе обыграл соотечественника Джона Изнера со счетом 7:6 (9:7), 7:6 (24:22).

Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты. Опелка сделал 39 эйсов, при этом не совершил ни одной двойной ошибки. У Изнера 21 подача навылет и одна ошибка на второй подаче. У обоих игроков не было ни одного брейк-пойнта.

В финале Опелка встретится с победителем матча Маркос Хирон (США) — Дженсон Бруксби (США).

Джон Изнер
0
Читайте также
«Мы просто на дне! Не буду выступать за сборную». Новый скандал со скелетонисткой Никитиной
Плохая девочка и первый гей Франции, которых прокляли на прошлых Играх: Кто такие фигуристы Пападакис и Сизерон, установившие мировой рекорд в ритм-танце на Олимпиаде-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шварцман обыграл Сонего и вышел в финал турнира в Буэнос-Айресе
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости