Опелка с 39 эйсами обыграл Изнера в полуфинале турнира в Далласе. Второй тай-брейк закончился со счетом 24:22

Американский теннисист Рейлли Опелка в полуфинале турнира в Далласе обыграл соотечественника Джона Изнера со счетом 7:6 (9:7), 7:6 (24:22).

Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты. Опелка сделал 39 эйсов, при этом не совершил ни одной двойной ошибки. У Изнера 21 подача навылет и одна ошибка на второй подаче. У обоих игроков не было ни одного брейк-пойнта.

В финале Опелка встретится с победителем матча Маркос Хирон (США) — Дженсон Бруксби (США).