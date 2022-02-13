Оже-Альяссим обыграл Циципаса в финале турнира в Роттердаме
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим стал победителем турнира АТР в Роттердаме (Нидерланды).
В финале канадец победил грека Стефаноса Циципаса (6:4, 6:2). Матч продолжался один час и 19 минут.
В полуфинале Оже-Альяссим обыграл россиянина Андрея Рублева (6:7. 6:4, 6:2).
Роттердам (Нидерланды)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 1 208 315 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Стефанос Циципас (Греция, 1) — 6:4, 6:2
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