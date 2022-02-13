Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 19:08

Оже-Альяссим обыграл Циципаса в финале турнира в Роттердаме

Евгений Петров
Корреспондент

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим стал победителем турнира АТР в Роттердаме (Нидерланды).

В финале канадец победил грека Стефаноса Циципаса (6:4, 6:2). Матч продолжался один час и 19 минут.

В полуфинале Оже-Альяссим обыграл россиянина Андрея Рублева (6:7. 6:4, 6:2).

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 1 208 315 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Стефанос Циципас (Греция, 1) — 6:4, 6:2

Теннис
Стефанос Циципас
Феликс Оже-Альяссим
2
2
Читайте также
«Похоже, Норвегия так ничему и не научилась». Как скандинавы отреагировали на победу наших лыжников в эстафете
Елена Вяльбе - из Пекина: «Медалям наших лыжников я радуюсь даже больше, чем когда-то – своим»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Опелка с 39 эйсами обыграл Изнера в полуфинале турнира в Далласе. Второй тай-брейк закончился со счетом 24:22
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости