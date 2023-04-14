Веснина — о Медведеве: «У Шараповой грунт был тоже самым нелюбимым покрытием»

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала победу россиянина Даниила Медведева над немецким спортсменом Александром Зверевым в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) (3:6, 7:5, 7:5 (9:7).

«У Даниила с Александром всегда очень сложные матчи. Они немного похоже играют в теннис. Сейчас для Даниила проходит лучшая полоса. Он уже на протяжении столького времени остается не победим. Даже на не самом любимом покрытие он ищет свою игру и вытаскивает многие матчи за счет морально волевых качеств. Где-то может что-то не получается, но он борется. Он чувствует в себе уверенность, что он не проиграет. Это помогает ему в таких сложных матчах, все-таки он два матчбола отыграл, и Зверев был очень близок к победе. Сильно ли мешало Даниилу покрытие? Грунт нейтрализует самые сильные стороны Даниила. За счет этого его игра не столь опасна. Но он теннисист очень высокого уровня. И даже, если это не его любимое покрытие, он сможет собраться. У Шараповой грунт был тоже самым нелюбимым покрытием. Она дважды побеждала на «Ролан Гарросе». Я не исключаю, что и Даниил может совершить рывок и настолько прибавить в своей игре. Ему в этом поможет его уверенность», — сказала Веснина «СЭ».

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с датчанином Хольгером Руне.