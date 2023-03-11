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Ольховский заявил, что российские теннисисты показали уверенный результат на старте турнира в Индиан-Уэллсе

Алина Савинова
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Советский и российский теннисист Андрей Ольховский поделился мнением о выступлении российских теннисистов на старте турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе.

«Стартовали очень уверенно и очень хорошо. Молодцы, показали реально хороший теннис для первого матча, очень уверенный результат. Хотя соперники, на мой взгляд, особенно у Рублева, очень непростые. А Медведев вообще на высоте, как всегда, очень хорошо играет», — цитирует Ольховского «Газета.Ru».

Следующим соперником Медведева станет белорусский теннисист Илья Ивашко. Рублев в третьем круге турнира сыграет с французом Уго Умбером, а Карен Хачанов встретится с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/11/19942171.shtml
Теннис
Андрей Ольховский
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
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