Ольховский: «Медведев держит форму длительное время, что вызывает восхищение»

Советский и российский теннисист Андрей Ольховский высказался о форме шестой ракетки мира Даниила Медведева.

«Думаю, что он не сломается. Наоборот, он сейчас очень уверен в себе, держит форму длительное время, что, честно говоря, вызывает восхищение. Столько матчей на таком высоком уровне — это здорово», — цитирует Ольховского «Газета.Ru».

В этом сезоне Медведев выиграл три турнира уровня АТР — в Роттердаме, Дохе и Дубае.

В третьем круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе россиянин сыграет против белорусского теннисиста Ильи Ивашко.