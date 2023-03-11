Ольховский: «Медведев держит форму длительное время, что вызывает восхищение»
Советский и российский теннисист Андрей Ольховский высказался о форме шестой ракетки мира Даниила Медведева.
«Думаю, что он не сломается. Наоборот, он сейчас очень уверен в себе, держит форму длительное время, что, честно говоря, вызывает восхищение. Столько матчей на таком высоком уровне — это здорово», — цитирует Ольховского «Газета.Ru».
В этом сезоне Медведев выиграл три турнира уровня АТР — в Роттердаме, Дохе и Дубае.
В третьем круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе россиянин сыграет против белорусского теннисиста Ильи Ивашко.
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