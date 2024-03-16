Ольховский считает теннисиста Медведева фаворитом в матче с Полом

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от матча 1/2 финала «мастерса» в Индиан-Уэллсе между россиянином Даниилом Медведевы и американцем Томми Полом.

«Пол — непростой соперник. Он очень цепкий, играет у себя дома и проводит прекрасный турнир. Даниил выше классом своего соперника, сейчас он в хорошей форме, и для меня он фаворит полуфинала, но ему придется потрудиться, чтобы выйти в финал», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 17 марта. Действующим победителем является испанец Карлос Алькарас, который в финале 2023 года обыграл Медведева.