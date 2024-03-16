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16 марта, 13:00

Медведев — Пол и Синнер — Алькарас: время начала матчей и где смотреть трансляцию

Медведев сыграет в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе с Полом
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

В ночь с 16 на 17 марта состоится полуфинал турнира серии «мастерс» в Индиан-Уэллсе. В финал выйдут победители следующих пар: Томми Пол (США) — Даниил Медведев (Россия) и Янник Синнер (Италия) — Карлос Алькарас (Испания). Публикуем расписание и трансляции «тысячника» в Индиан-Уэллсе. Время начала — московское.

1/2 финала ATP Masters 1000 в Индиан-Уэллсе

16 марта, суббота

23.30. Синнер — Алькарас

Трансляция: «ВКонтакте»

17 марта, воскресенье

00.50. Пол — Медведев

Трансляция: «ВКонтакте»

Представитель Испании — действующий чемпион «мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Призовой фонд турнира составляет — 8 995 555 долларов.

Теннис: новости и обзоры матчей, календарь турниров и интервью спортсменов, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ»

Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Янник Синнер
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