Ольховский считает Рублева фаворитом в матче Кубка Лэйвера с Фритцем

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский рассказал, кого считает фаворитом в матче между российским теннисистом Андреем Рублевым и американцем Тэйлором Фритцем в рамках второго игрового дня Кубка Лэйвера.

«Я думаю, Андрей будет фаворитом в матче против Фритца. По игре он в последнее время смотрится лучше, думаю, он готов победить. Понятно, что это больше выставочный турнир, но здесь всегда играют сильные спортсмены, это очень представительный турнир, поэтому матч будет непростой», — приводит ТАСС слова Ольховского.

Рублев представляет сборную Европы в Кубке Лэйвера. Фритц выступает за сборную мира. Матч между теннисистами пройдет 23 сентября и начнется в 23.00 по московскому времени. На данный момент сборная мира выигрывает со счетом 4:0.