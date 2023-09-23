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Сегодня, 21:41

Ольховский считает Рублева фаворитом в матче Кубка Лэйвера с Фритцем

Алина Савинова
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский рассказал, кого считает фаворитом в матче между российским теннисистом Андреем Рублевым и американцем Тэйлором Фритцем в рамках второго игрового дня Кубка Лэйвера.

«Я думаю, Андрей будет фаворитом в матче против Фритца. По игре он в последнее время смотрится лучше, думаю, он готов победить. Понятно, что это больше выставочный турнир, но здесь всегда играют сильные спортсмены, это очень представительный турнир, поэтому матч будет непростой», — приводит ТАСС слова Ольховского.

Рублев представляет сборную Европы в Кубке Лэйвера. Фритц выступает за сборную мира. Матч между теннисистами пройдет 23 сентября и начнется в 23.00 по московскому времени. На данный момент сборная мира выигрывает со счетом 4:0.

Источник: https://tass.ru/sport/18826003
Теннис
Андрей Ольховский
Андрей Рублев
Тэйлор Фритц
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