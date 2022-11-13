Тарпищев назвал главную проблему Рублева перед Итоговым турниром в Турине

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал главную проблему, которая может помешать россиянину Андрею Рублеву на Итоговом турнире в Турине.

«К тренировочному процессу Рублева есть определенные вопросы. Он любит тренироваться и зачастую дает себе лишнюю нагрузку. Кроме того, Андрей всегда проводит много турниров и не чувствует усталости. Такой же в свое время была теннисистка Елена Бовина. Это приводит к проблемам с восстановлением, а как следствие — к травмам. У Андрея нет оптимального баланса между работой и отдыхом. Пока он сам эту грань не чувствует, ему надо помогать», — приводит Betonmobile.ru слова Тарпищева.

Напомним, что Итоговый турнир ATP проходит в Турине с 13 по 20 ноября. Первый матч Рублев проведет против соотечественника Даниила Медведева.