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Сегодня, 14:51

Тарпищев назвал главную проблему Рублева перед Итоговым турниром в Турине

Алина Савинова
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал главную проблему, которая может помешать россиянину Андрею Рублеву на Итоговом турнире в Турине.

«К тренировочному процессу Рублева есть определенные вопросы. Он любит тренироваться и зачастую дает себе лишнюю нагрузку. Кроме того, Андрей всегда проводит много турниров и не чувствует усталости. Такой же в свое время была теннисистка Елена Бовина. Это приводит к проблемам с восстановлением, а как следствие — к травмам. У Андрея нет оптимального баланса между работой и отдыхом. Пока он сам эту грань не чувствует, ему надо помогать», — приводит Betonmobile.ru слова Тарпищева.

Напомним, что Итоговый турнир ATP проходит в Турине с 13 по 20 ноября. Первый матч Рублев проведет против соотечественника Даниила Медведева.

Источник: https://betonmobile.ru/tarpishhev-nazval-uyazvimoe-mesto-rubleva-pered-itogovyim-turnirom-atp
Теннис
Андрей Рублев
Шамиль Тарпищев
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