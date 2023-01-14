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Сегодня, 09:10

Джокович о травме бедра: «Конечно, я более осторожен. На тренировках берегу силы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал травму бедра, полученную на прошлой неделе в Аделаиде.

«Последние семь дней с ним (бедром) есть небольшие проблемы. Но надеюсь, что ничего серьезного. Пока что я мог тренироваться, бороться, проводить розыгрыши, тренировочные сеты. Это положительный знак. Конечно, я более осторожен. На тренировках берегу силы. Надеюсь, по ходу турнира проблем не будет», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Матчи основной сетки Australian Open-2023 начнутся 16 января. Финальный поединок мужского турнира запланирован на 29 января.

Теннис
Новак Джокович
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