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Сегодня, 20:00

«Нету стержня». Дмитриева объяснила вылет Карацева на старте турнира в Монте-Карло

Дмитриева объяснила вылет Карацева на старте турнира в Монте-Карло
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

18-кратная чемпионка СССР по теннису, ныне комментатор Анна Дмитриева прокомментировала поражение Аслана Карацева в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло Хольгеру Руне со счетом 6:7 (1:7), 6:4, 3:6.

«Руне — хороший парень, который сейчас на подъеме, он прогрессирует. Что касается Карацева, мне кажется, он запутался со своими тренерами. В последнее время он очень неудачно играет, что-то у него не складывается. Видимо, тренировка как-то не налажена, которая раньше давала ему возможность играть в тот теннис, который Аслан показывал в прошлом году. Сейчас это все где-то рядом, но не нацелено на победу. Не знаю, почему они расстались с Яцыком. Просто вижу, что идет тренерская чехарда. Он из-а этого, похоже, раздражен. Потерял уверенность, нету стержня», — сказала Дмитриева «СЭ».

Андрей Рублев является последним россиянином, находящимся в в сетке турнира в Монте-Карло.

Анна Дмитриева
Аслан Карацев
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