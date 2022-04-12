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Сегодня, 19:30

Карацев проиграл 18-летнему Руне и вылетел с турнира в Монте-Карло

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Аслан Карацев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Аслан Карацев проиграл датчанину Хольгеру Витусу Недскову Руне (7:6 (7:1), 4:6, 6:3) в матче первого круга турнира «Мастерс» в Монте-Карло.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 36 минут.

18-летний Руне сыграет во втором круге турнира против норвежца Каспера Рууда.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 415 410 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Хольгер Витус Недсков Руне (Дания, Q) — Аслан Карацев (Россия) — 7:6 (7:1), 4:6, 6:3

Теннис
Аслан Карацев
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