Карацев проиграл 18-летнему Руне и вылетел с турнира в Монте-Карло
Российский теннисист Аслан Карацев проиграл датчанину Хольгеру Витусу Недскову Руне (7:6 (7:1), 4:6, 6:3) в матче первого круга турнира «Мастерс» в Монте-Карло.
Продолжительность встречи составила 2 часа и 36 минут.
18-летний Руне сыграет во втором круге турнира против норвежца Каспера Рууда.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 415 410 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Хольгер Витус Недсков Руне (Дания, Q) — Аслан Карацев (Россия) — 7:6 (7:1), 4:6, 6:3
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