Синнер обыграл Макдональда и победил на турнире в Вашингтоне
03:08
Итальянский теннисист Янник Синнер в финале турнира в Вашингтоне обыграл американца Маккензи Макдональда со счетом 7:5, 4:6, 7:5.
Встреча продолжалась 2 часа 54 минуты. Итальянец сделал 9 эйсов и одну двойную ошибку, а также реализовал 5 брейк-пойнтов из 21.
Для 19-летнего Синнера это второй титул в 2021 году: ранее он стал победителем турнира в Мельбурне. Всего итальянец победил на девяти турнирах, три из них — в серии ATP.
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