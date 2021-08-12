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Монфис встретится с Тиафо в 1/8 финала турнира в Торонто

08:13
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Французский теннисист Гаэль Монфис победил австралийца Джона Миллмэна в матче второго круга турнира ATP в Торонто (Канада).

Монфис одержал победу в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 6:4.

В 1/8 финала турнира француз встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо, который выиграл у канадца Дениса Шаповалова — 6:1, 6:4.

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open

Призовой фонд 2 850 975 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Фрэнсис Тиафо (США, LL) — Денис Шаповалов (Канада, 5) — 6:1, 6:4

Гаэль Монфис (Франция, 11) — Джон Миллмэн (Австралия) — 3:6, 6:3, 6:4

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Иван Торопцев все материалы автора

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