Монфис встретится с Тиафо в 1/8 финала турнира в Торонто
08:13
Французский теннисист Гаэль Монфис победил австралийца Джона Миллмэна в матче второго круга турнира ATP в Торонто (Канада).
Монфис одержал победу в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 6:4.
В 1/8 финала турнира француз встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо, который выиграл у канадца Дениса Шаповалова — 6:1, 6:4.
Торонто (Канада)
Турнир ATP National Bank Open
Призовой фонд 2 850 975 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Фрэнсис Тиафо (США, LL) — Денис Шаповалов (Канада, 5) — 6:1, 6:4
Гаэль Монфис (Франция, 11) — Джон Миллмэн (Австралия) — 3:6, 6:3, 6:4
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