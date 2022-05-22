Тарпищев считает, что Хачанов может пройти до 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» оценил шансы Карена Хачанова на турнире «Ролан Гаррос».

«При таком составе участников, больше зависит от трудности сетки. Много очень цепких соперников. Объем нагрузки, который, бывает, плохо действует. Следующий матч у Карена будет приблизительно такой же. Дальше он должен проходить. При нормальной игре Карен может пройти до 1/8 финала или 1/16 финала», — сказал Тарпищев «СЭ».

В воскресенье, 22 мая, Хачанов в матче первого круга «Ролан Гаррос» в четырех сетах победил португальца Нуну Боржеша — 6:3, 2:6, 6:4, 6:4. В следующем круге Хачанов сыграет против Уго Дельена из Боливии.