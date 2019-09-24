Ник Кирьос: «Федерер лучший, лучший, лучший... Может, хватит об этом?»

Австралийский теннисист Ник Кирьос, уступивший на турнире в Лейвере Роджеру Федереру (6:7, 7:5, 10:7), призвал журналистов уделять швейцарцу поменьше внимания.

— Я нормально провел игру с Федерером, просто он был чересчур хорош, — цитирует Кирьоса Tennis World USA. — Он молодец, но я не хочу хвалить его каждую пресс-конференцию. Он лучший, лучший, лучший... Да, он слишком хорош для меня. Может, хватит об этом? Смените тему, журналисты!