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Ник Кирьос: «Федерер лучший, лучший, лучший... Может, хватит об этом?»

10:00
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Австралийский теннисист Ник Кирьос, уступивший на турнире в Лейвере Роджеру Федереру (6:7, 7:5, 10:7), призвал журналистов уделять швейцарцу поменьше внимания.

— Я нормально провел игру с Федерером, просто он был чересчур хорош, — цитирует Кирьоса Tennis World USA. — Он молодец, но я не хочу хвалить его каждую пресс-конференцию. Он лучший, лучший, лучший... Да, он слишком хорош для меня. Может, хватит об этом? Смените тему, журналисты!

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