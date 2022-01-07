Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Ник Кирьос: «На ситуацию с Новаком мы реагируем очень плохо»

Ник Кирьос высказался о ситуации с Джоковичем
08:14
Теги:

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал ситуацию с сербом Новаком Джоковичем.

«Я считаю, что нужно действовать, прививиться ради других, ради здоровья мамы. Но на то, что произошло с Новаком мы реагируем плохо, очень плохо. Все эти мемы, заголовки. Он один из наших величайших чемпионом, но, в конце концов, он человек», — написал теннисист в Twitter.

Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open. Сотрудники пограничной службы установили, что его виза не отвечает требованиям. Тип визы не соответствует правилам, по которым можно получить медицинский отвод от вакцинации против коронавируса.

Власти страны аннулировали его визу. Серб подал апелляцию в суд, решение по которой должно быть принято 10 января. Ему грозит депортация. На данный момент Джокович находится в отеле, где также временно проживают лица, просящие убежища в стране и ожидающие решения.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
Читайте также
Трагедия или шанс проверить резерв? Коронавирус Латыпова — не повод забывать про первый этап Кубка мира в году
Участники беспорядков в Казахстане поставили силовиков на колени
2
1