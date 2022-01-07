Ник Кирьос: «На ситуацию с Новаком мы реагируем очень плохо»

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал ситуацию с сербом Новаком Джоковичем.

«Я считаю, что нужно действовать, прививиться ради других, ради здоровья мамы. Но на то, что произошло с Новаком мы реагируем плохо, очень плохо. Все эти мемы, заголовки. Он один из наших величайших чемпионом, но, в конце концов, он человек», — написал теннисист в Twitter.

Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open. Сотрудники пограничной службы установили, что его виза не отвечает требованиям. Тип визы не соответствует правилам, по которым можно получить медицинский отвод от вакцинации против коронавируса.

Власти страны аннулировали его визу. Серб подал апелляцию в суд, решение по которой должно быть принято 10 января. Ему грозит депортация. На данный момент Джокович находится в отеле, где также временно проживают лица, просящие убежища в стране и ожидающие решения.