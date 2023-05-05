Штруфф стал первым лаки-лузером, дошедшим до финала «Мастерса»

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф обыграл россиянина Аслана Карацева в полуфинале турнира ATP серии «Мастерс» в Мадриде — 4:6, 6:3, 6:4.

Таким образом, Штруфф стал первым в истории лаки-лузером, который дошел до финала турнира ATP-1000. В квалификации Мадрида-2023 немец проиграл как раз Карацеву — 4:6, 2:6. Но отобрался на турнир как лаки-лузер из-за отказов Фабио Фоньини, Пабло Каррено-Бусты и Констана Лестьенна.

В финале Штруфф сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.