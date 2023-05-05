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5 мая, 23:51

Штруфф стал первым лаки-лузером, дошедшим до финала «Мастерса»

Руслан Минаев
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Ян-Леннард Штруфф.
Фото Global Look Press

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф обыграл россиянина Аслана Карацева в полуфинале турнира ATP серии «Мастерс» в Мадриде — 4:6, 6:3, 6:4.

Таким образом, Штруфф стал первым в истории лаки-лузером, который дошел до финала турнира ATP-1000. В квалификации Мадрида-2023 немец проиграл как раз Карацеву — 4:6, 2:6. Но отобрался на турнир как лаки-лузер из-за отказов Фабио Фоньини, Пабло Каррено-Бусты и Констана Лестьенна.

В финале Штруфф сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

Теннис
Аслан Карацев
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Карацев не смог выйти в финал «Мастерса» в Мадриде
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