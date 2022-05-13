Зверев победил Гарина и вышел в полуфинал турнира ATP в Риме

Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над чилийцем Кристианом Гарином в матче 1/4 финала турнира ATP в Риме (Италия).

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту и завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу немца.

Таким образом, Зверев вышел в полуфинал турнира, где сыграет с победителем игры между Янником Синнером из Италии и Стефаносом Циципасом из Греции.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 415 410 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Александр Зверев (Германия, 2) — Кристиан Гарин (Чили) — 7:5, 6:2

Следующий соперник

Янник Синнер (Италия, 10) — Стефанос Циципас (Греция, 4)