Циципас обыграл Синнера и вышел в полуфинал турнира ATP в Риме
Греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу над итальянцем Янником Синнером в матче 1/4 финала турнира ATP в Риме (Италия).
Встреча продолжалась 2 часа 27 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:2 в пользу грека.
Таким образом, Циципас вышел в полуфинал турнира, где сыграет с немцем Александром Зверевым.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 415 410 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Стефанос Циципас (Греция, 4) — Янник Синнер (Италия, 10) — 7:6 (7:5), 6:2
Следующий соперник: Александр Зверев (Германия, 2)
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