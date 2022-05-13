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Сегодня, 17:10

Циципас обыграл Синнера и вышел в полуфинал турнира ATP в Риме

Карен Саркисян
Корреспондент
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Греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу над итальянцем Янником Синнером в матче 1/4 финала турнира ATP в Риме (Италия).

Встреча продолжалась 2 часа 27 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:2 в пользу грека.

Таким образом, Циципас вышел в полуфинал турнира, где сыграет с немцем Александром Зверевым.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 415 410 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Стефанос Циципас (Греция, 4) — Янник Синнер (Италия, 10) — 7:6 (7:5), 6:2

Следующий соперник: Александр Зверев (Германия, 2)

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Стефанос Циципас
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