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Сегодня, 17:30

Зверев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Дубае

Руслан Минаев
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Немец Александр Зверев обыграл австралийца Кристофера О'Коннелла во втором круге турнира ATP в Дубае (ОАЭ) — 7:5, 6:4.

В четвертьфинале турнира Зверев сыграет с победителем пары Лоренцо Сонего (Италия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 4).

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 855 495 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 7) — Кристофер О`Коннелл (Австралия, Q) — 7:5, 6:4

Теннис
Александр Зверев (теннис)
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