Зверев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Дубае
Немец Александр Зверев обыграл австралийца Кристофера О'Коннелла во втором круге турнира ATP в Дубае (ОАЭ) — 7:5, 6:4.
В четвертьфинале турнира Зверев сыграет с победителем пары Лоренцо Сонего (Италия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 4).
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 855 495 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 7) — Кристофер О`Коннелл (Австралия, Q) — 7:5, 6:4
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