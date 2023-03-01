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Рублев о победе над Давидовичем Фокиной: «Никогда еще не совершал камбэк после 1:6»

Руслан Минаев
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Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над испанцем Алехандро Давидовичем Фокиной во втором круге турнира ATP в Дубае (ОАЭ).

В этой игре Рублев отыграл пять матчболов и победил со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:3).

«Это уже третий такой матч в сезоне. Я очень доволен, что смог выиграть такой матч у очень сложного соперника. Было непросто.

Вначале я играл не очень хорошо, меня захлестывали эмоции, а он очень здорово начал, бил очень сильно, у меня было не очень много вариантов. Но потом постепенно я начал прибавлять, верить в себя и совершил безумный камбэк с 1:6. До этого я никогда в жизни так не делал. В итоге выиграл на решающем тай-брейке. Очень доволен», — цитирует Рублева пресс-служба ATP.

В четвертьфинале Рублев сыграет с нидерландцем Ботиком ван де Зандсюлпом, который в параллельном матче победил шведа Микаэля Имера (3:6, 6:3, 6:3).

Теннис
Андрей Рублев
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