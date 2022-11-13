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Сегодня, 12:55

Фритц: «Играть с Рафой — это большой вызов для меня»

Алина Савинова
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Американский теннисист Тэйлор Фритц поделился ожиданиями от предстоящего матча с испанцем Рафаэлем Надалем в рамках Итогового турнира ATP.

«Играть с Рафой — это большой вызов для меня. В матче с ним на Уимблдоне была серьезная борьба. Между двумя нашими встречами у меня были и взлеты, и падения.

В начале года моей главной целью было попасть в топ-10. Потом я подумал: «Я определенно в хорошей форме для того, чтобы дойти до Турина». Это стало моей новой целью, и я рад быть здесь. С нетерпением жду матча с Надалем", — приводит пресс-служба ATP слова 25-летнего американца.

Фритц и Надаль сыграют сегодня, 13 ноября. Начало матча — в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/taylor-fritz-turin-2022-preview
Теннис
Тэйлор Фритц
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