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12 ноября, 10:10

Надаль — об итоговом турнире ATP: «Если бы думал, что у меня нет шансов на что-то важное, я бы не приехал»

Надаль поделился мнением о том, имеет ли он шансы на победу на итоговом турнире ATP
Анна Горшкова
Корреспондент
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о том, имеет ли он шансы на победу на итоговом турнире ATP.

«Я не собираюсь вас дразнить, и если бы я думал, что у меня нет добиться чего-то важного, я бы сюда не приехал. Я очень мало играл в последние месяцы, но думаю, что у меня есть шансы. Даже с учетом всего плохого, что случилось после «Уимблдона», — приводит слова Надаля журналист Марио Боккарди.

Итоговый турнир ATP пройдет с 13 по 20 ноября в Турине. Надаль сыграет в одной группе с Тэйлором Фритцем (США), Феликсом Оже-Альясимом (Канада) и Каспером Руудом (Норвегия).

Источник: twitter
Теннис
Рафаэль Надаль
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