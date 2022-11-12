Надаль поделился мнением о том, имеет ли он шансы на победу на итоговом турнире ATP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о том, имеет ли он шансы на победу на итоговом турнире ATP.

«Я не собираюсь вас дразнить, и если бы я думал, что у меня нет добиться чего-то важного, я бы сюда не приехал. Я очень мало играл в последние месяцы, но думаю, что у меня есть шансы. Даже с учетом всего плохого, что случилось после «Уимблдона», — приводит слова Надаля журналист Марио Боккарди.

Итоговый турнир ATP пройдет с 13 по 20 ноября в Турине. Надаль сыграет в одной группе с Тэйлором Фритцем (США), Феликсом Оже-Альясимом (Канада) и Каспером Руудом (Норвегия).