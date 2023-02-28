Надаль снялся с турнира в Индиан-Уэллсе

Испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с турнира в Индиан-Уэллсе.

У 36-летнего испанца мышечная травма, которую диагностировали после его вылета с Australian Open. Сообщалось, что на восстановление уйдет 6-8 недель.

Ранее сообщалось, что испанец не сможет сыграть выставочный матч с соотечественником Карлосом Алькарасом 5 марта в Лас-Вегасе.

Турнир пройдет с 8 по 19 марта.

В прошлом году на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Рафаэль Надаль добрался до финала, где уступил американцу Тейлору Фритцу.