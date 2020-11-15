Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился с «СЭ» ожиданиями от матча группового этапа Итогового турнира ATP в Лондоне между Андреем Рублевым и Рафаэлем Надалем.

— Последние игры показывают, что Надаль сейчас не в лучшей форме, он не на пике и не так готов, как полгода назад, — заявил Янчук «СЭ». — Шансы у Рублева есть. Рублев на подъеме, но я не знаю, восстановился ли он физически. Вопрос в том, в какой форме находятся оба теннисиста. Психологически преимущество у Рублева, ему проигрывать нечего. Надаль котируется выше, он должен выигрывать, но Андрей попытается показать свою игру — она у него сейчас достаточно активная и сильная.

Сейчас как раз тот момент, когда Рублев прогрессирует и должен радовать, удивлять любителей тенниса. У него очень высокие амбиции. Время свершений наступило, есть шансы повергнуть испанца.

Надалю будет тяжело отстаивать свою репутацию. Он уже в завершающей стадии своей карьеры. Пора молодежи его свергать. (Константин Колмаков)