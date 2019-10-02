Надаль рассказал, каким должен быть идеальный теннисист

Испанец Рафаэль Надаль составил образ идеального теннисиста. В нем собраны технические умения от разных спортсменов.

— Подача, наверное, должна быть как у Иво Карловича. Форхенд — от Роджера Федерера. Бэкхенд — Новака Джоковича. Игра на приеме — снова от Новака, а скорость должна быть как у Гаэля Монфиса.

Если говрить о теннисном уме, то Роджер, Новак и я. Появится ли в Испании новый Надаль? Не знаю, но надеюсь на это. Будет хорошо для страны, если будет кто-то лучше меня. Поэтому желаю всего самого лучшего новому поколению.